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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 28 حوثيا خلال التصدي لهجمات لهم جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
لقي 4 من مسلحي مليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب 24 آخرين، خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها المليشيا على مواقع القوات المشتركة جنوب الحديدة.
وأكدت مصادر وصول جثث 4 قتلى و 24 مصاباً من عناصر المليشيات الحوثية إلى مستشفيات صنعاء والحديدة قادمة من الساحل الغربي.
مصادر عسكرية ميدانية، أفادت أن المليشيات الحوثية قامت بحشد أعداد كبيرة من مقاتليها ودفعت بهم نحو مناطق متفرقة من مديريات جنوب محافظة الحديدة، وذلك في إطار تصعيدها العسكري الواسع الذي تسعى من خلاله لتفجير الوضع والقضاء على عملية السلام في الحديدة.
المليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن كانت قد شنت هجمات واسعة على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة ، وتصدت لها القوات المشتركة بكل بسالة وحزم وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
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