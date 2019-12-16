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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. محافظ حجة يتفقد مستوى انجاز مشاريع البرنامج السعودي في ميدي والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
اطلع محافظ حجة عبدالكريم السنيني على سير العمل في المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها بمديرية ميدي من قبل البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن.
ووفق وكالة "سبأ" فقد استمع المحافظ خلال الزيارة الى ايضاح من مدير عام المديرية العميد علي سراج ، حول مستوى الانجاز في مبنى خفر السواحل و اعمال الصيانة والترميم فيه ، الى جانب ما تم تنفيذه في عدة مرافق خدمية ، و ورشة صيانة قوارب الصيد ومرسى الصيادين في ميناء ميدي.
ودعا المحافظ الجهات المختصة الى توسيع منطقة الصيد للصيادين والتأكد من خلوها التام من الالغام البحرية التي زرعتها مليشيات الحوثي حفاظا على ارواح الصيادين وممتلكاتهم اثناء مزاولتهم لمهنتهم في عرض البحر
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