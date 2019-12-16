شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يدين أحكام الإعدام الحوثية بحق 4 مختطفين والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بشدة احكام الاعدام تعزيرا التي اصدرتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق عدد من المختطفين في معتقلاتها. واعتبر الإرياني المحاكمات غير قانونية ولا تتوفر فيها شروط النزاهة والعدالة والحيادية وبتهم ملفقة تتعلق بالتعاون مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأضاف الإرياني، عبر حسابه على موقع تويتر: هذه المحاكمات غير القانونية التي تجريها المليشيا الحوثية بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي وتصفية الحسابات السياسية تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام ومضيها في انتهاج سياسة التصعيد رغم كل الجهود التي يبذلها الاشقاء والأصدقاء للتهدئة واعادة اطلاق المشاورات السياسية. Advertisements وحمَّل وزير الإعلام مليشيا الحوثي كامل المسئولية عن سلامة جميع المختطفين في معتقلاتها. ودعا المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث إلى تحمل مسئولياته وممارسة الضغط لوقف المحاكمات غير القانونية وتنفيذ اتفاق السويد بخصوص تبادل جميع الاسرى والمختطفين

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