شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. محكمة حوثية تقضي بإعدام 4 مختطفين والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 أصدرت الشعبة الإستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، أمس الأحد، حكما بإعدام 4 من المختطفين المحتجزين في سجون المليشيا.

وأكد المحامي عبدالمجيد صبرة المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين لدى المليشيات أن المحكمة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بشعبتها الاستئنافية أيدت حكماً ابتدائياً سابقاً قضى بالإعدام "تعزيراً" بحق أربعة من المختطفين لدى الجماعة، بتهمة "التخابر وإعانة العدوان". Advertisements ووفق المحامي صبرة فإن الأربعة الذين قضت المحكمة الخاضعة للحوثيين بإعدامهم هم محمد هادي ظافر وعلي محمد علي الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبد المجيد عبد الحميد محمد علوس. ويتعرض المختطفون في سجون المليشيا لتعذيب نفسي وجسدي بشكل وحشي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. محكمة حوثية تقضي بإعدام 4 مختطفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.