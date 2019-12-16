صحيفة إماراتية: كل الاعتزاز بالأشقاء في البحرين بمناسبة يومهم الوطني

الإثنين 16 ديسمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، نتمنى للأشقاء ما نتمناه لأنفسنا، ونفخر بتقدمهم ونهضتهم وحضارتهم، ولاشك أن العلاقات الخليجية التي تكتسب قوتها ومتانتها من وحدة الدم والمسار والمصير المشترك والتآخي الضارب في عمق التاريخ تعني لنا الكثير، وعندما تكون مملكة البحرين الشقيقة وما تشهده من نقلات كبرى في مسيرتها التطويرية ومواقفها المبدئية الثابتة، فإن فرحتنا تكون مضاعفة ونشارك الأشقاء أيامهم التي يعبرون فيها عن فخرهم بوطنهم ومسيرته.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين من هنا يأتي تأكيد قيادتنا الرشيدة بشكل دائم على قوة الروابط الأخوية مع مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الذي لم يدخر فرصة يوماً إلا وكان يؤكد ضرورة إعطاء كل الاهتمام للبيت الخليجي وقضاياه وما يمت إليه بصلة، حيث كان نهج البحرين ينطلق من إرادة سياسية راسخة بأن تدعيم العلاقات بين دول مجلس التعاون هو غاية أساسية لا بديل عنها، كما يثمن الأشقاء بدورهم في البحرين مواقف الإمارات النابعة من الحرص على المملكة وأمنها وسلامتها واستقرارها، وقد بينت في مناسبات عدة استعداد الإمارات الدائم لدعم أمن الأشقاء من منطلق الإيمان بأن أمن وسلامة واستقرار أي دولة في مجلس التعاون هو استقرار للجميع، ولاشك أن تقديم دماء طاهرة في مملكة البحرين خلال محاولة التدخل الخارجي بشؤونها والدفع باتجاه الفتنة، بيّن أن ما يجمع بين البلدين يقوم على أسس صلبة وعميقة وثابتة في مواجهة كل التحديات التي تتم مواجهتها وإفشال الأجندات المشبوهة الرامية للعبث بأمن المنطقة.

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وذكرت أنه من هنا عملت القيادتان في البلدين على دعم تطوير العلاقات دون أن يكون لها سقف محدد، فكل نجاح لأي دولة هو تعزيز لإنجازات بقية الأشقاء الذين حسموا خياراتهم بفضل الآباء المؤسسين الذين أرسوا علاقات لا تفصم عراها ظلت المثال الحي والثابت على عظمة ما يتحقق اليوم وما بينته السنين من كل الإيجابيات التي تقوم بين الأهل والأشقاء.

وأشارت إلى أن تهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، للأشقاء في مملكة البحرين وتأكيد متانة العلاقات الأخوية ينطلق مما نكنه للأشقاء وكيف نسعد بنهضتهم التي تسابق الزمن بفضل الجهود الصادقة التي جعلت البحرين لؤلؤة تشع تقدماً ونجاحات وهي تزين الخليج العربي.

وقالت "الوطن" في ختام افتتاحيتها إن كل الاعتزاز بالأشقاء في البحرين بمناسبة يومهم الوطني الذي نشاركهم فيه أواصر المحبة والتعاضد والتكاتف والعزيمة لنكون دائماً صفاً واحداً في كل المجالات نعمل للاستقرار ورفع مستوى السعادة التي ننعم بها ونتابع مسيرتنا بثقة نحو المستقبل يداً بيد.