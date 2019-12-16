صحيفة: من القلب يتشارك الإماراتيون في احتفالات البحرين

الإثنين 16 ديسمبر 2019

كتبت صحيفة خليجية، من الإمارات إلى مملكة البحرين، رسالة حب ووفاء إلى شعب شقيق، وملك حكيم، في يوم وطني لـ " مملكة الإنجازات".



وأضافت صحيفة" الاتحاد"الصادرة اليوم الاثنين 48 عاماً على رحلة وطن، يسجل خطوات مستمرة من التطور، والازدهار، والمؤشرات الاقتصادية، ناهيك عن الموقف الحاسم، الحازم، عربياً وإقليمياً ودولياً.. بيننا وبينهم، أخوّة، تؤكدها مجالات التعاون، والتنسيق، والتشاور، بين قيادتين متمسكتين بثوابت الماضي، ورؤى المستقبل. وحكمة تساند حكمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين.

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وأكدت أن التعاون الإماراتي البحريني، نموذج يحتذى به للتعاون الخليجي، والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، والشواهد كثيرة.

وذكرت أن البحرين واحة تعايش وتسامح واعتدال، يبشّر مستقبلها بالمزيد من النجاحات والمنجزات في ظل سياسة معتدلة ومتوازنة على قمة أولوياتها مصلحة الشعب. والإمارات داعم للمملكة الشقيقة، لأمنها واستقرارها ومسيرة إنجازاتها التنموية، لتحقيق المزيد من النجاحات.

وقالت في ختام افتتاحيتها من القلب، يتشارك الإماراتيون في احتفالات البحرين، رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، ورسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الشعب والملك: "كل عام ووطنكم في خير ورفعة وعزة، وشعبينا أكثر أخوة ومحبة وتعاضدا.. تمنياتنا لأهلنا وأشقائنا مزيداً من التقدم والازدهار والرفعة، وأدام الله على المملكة الخير والأمن والاستقرار