شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبي: الأمن والاستقرار بقيادة حفتر والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، تسعى إلى فرض الأمن والاستقرار وحماية المقدرات والحدود، من خلال حربها على أطراف طرابلس، قائلا "لا للانتقام ولا لتصفية الحسابات ولا للغة التخوين وخطاب الكراهية والنزاعات الجهوية".

وأوضح صالح أن مجلس النواب فور إكمال القوات المسلحة الليبية لمهامها في تطهير العاصمة طرابلس، سيباشر في تشكيل حكومة وطنية ممثلة من الأقاليم الثلاث قادرة على حلحلة الأزمات المعيشية التي يعانيها المواطن الليبي.

وأضاف أن المجلس سيباشر أيضا رعاية وعقد المصالحة الوطنية وتعديل الإعلان الدستوري وتشكيل لجنة من فقهاء القانون الدستوري والمفكرين والمثقفين لصياغة دستور للبلاد في فترة وجيزة.