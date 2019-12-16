شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يعين وزراء جدد لإنجاز "بريكست" والان نبدء بالتفاصيل

سيعين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزراء جددًا في حكومته اليوم الاثنين في الوقت الذي يمضي فيه قدمًا من أجل إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بعد تحقيقه نصرا تاريخيا في انتخابات المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن رئيس الوزراء يتمتع الآن بالسلطة اللازمة لفرض رؤيته للخروج من الاتحاد الأوروبي وإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني، بعد أكبر فوز لحزبه المحافظ منذ عهد مارجريت تاتشر قبل 32 عامًا.