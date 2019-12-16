سائقو الاسعاف في كربلاء ينظمون وقفة احتجاجية 'صور'

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نظم العشرات من سائقي سيارات الاسعاف في كربلاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بمخصصات خطورة.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من سائقي سيارات الإسعاف في كربلاء نظموا وقفة احتجاجية أمام دائرة الإسعاف للمطالبة بمخصصات خطورة.
واضاف انهم أعلنوا تضامنهم مع المتظاهرين في ساحات التظاهر، مشيرا الى انهم هددوا بالاستمرار في احتجاجهم لحين تلبية مطلبهم.
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