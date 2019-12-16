اصلاح تخسف عملاق في بغداد 'صور'

أعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن اصلاح تخسف عملاق شمال بغداد. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في دائرة بلدية الشعب قامت باصلاح التخسف الحاصل في احد خطوط المجاري الرئيسية ضمن منطقة البنوك والذي يبدا من محطة البنوك العمودية وينتهي بتقاطع نادي النفط بطول 520 متراً وقطر 60 سم وعمق 3 أمتار تحت الأرض". Advertisements واضافت ان "ذلك سيسرع من عملية تصريف مياه المجاري والأمطار ويخدم اهالي المنطقة المذكورة".



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