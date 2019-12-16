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مسلحون يقتلون عائلة كاملة داخل منزلها في البصرة

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افاد مصدر امني، الاثنين، بأن مسلحين مجهولين قتلوا عائلة كاملة داخل منزلها في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في حي المهندسين بمحافظة البصرة، واطلقوا النار على ساكنيه ما ادى الى مقتل رجل وزوجته وثلاثة اطفال ونجاة طفلة بعمر سنة".

 

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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