مسلحون يقتلون عائلة كاملة داخل منزلها في البصرة

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن مسلحين مجهولين قتلوا عائلة كاملة داخل منزلها في البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في حي المهندسين بمحافظة البصرة، واطلقوا النار على ساكنيه ما ادى الى مقتل رجل وزوجته وثلاثة اطفال ونجاة طفلة بعمر سنة".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي".
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