البحرين تحتفل بعيدها الوطني الـ48

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل البحرين بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 ديسمبر/كانون الأول؛ إحياء لذكرى قيام الدولة الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، دولة عربية مسلمة عام 1783، والذكرى الـ48 لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى الـ20 لتسلم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.

يأتي الاحتفال بالأعياد الوطنية في البحرين، لؤلؤة الخليج العربي، هذا العام في ظل ما تشهده البلاد من إنجازات في مختلف المجالات، أحدثها تتويج المنتخب الوطني قبل أيام بكأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه.

وواصلت مملكة البحرين الحفاظ على مكانتها المتقدمة بين دول النخبة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2019.

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واحتلت المركز الأول عربيا والثالث على مستوى دول الشرق الأوسط، فيما يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم، وفقا للتقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية بشأن تقويم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي المجال الاقتصادي توقع البنك الدولي نمو اقتصاد البحرين بمعدل 2% في عام 2019، فيما رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" نظرتها للاقتصاد البحريني إلى "إيجابي"، في خطوة مهمة تمهّد لرفع التصنيف الائتماني للمملكة.

سياسيا، فازت البحرين بعضوية عدة لجان دولية متخصصة هذا العام، كما اختتمت القمة الخليجية الـ40 في الرياض، بالإعلان عن استضافة البحرين الدورة المقبلة للقمة.