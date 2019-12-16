هدوء حذر في لبنان ترقبا لانطلاق "الاستشارات النيابية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مناطق وسط العاصمة اللبنانية بيروت هدوءا حذرا، صباح الإثنين، بعد اشتباكات شهدتها الليلة الماضية.
وجاء الهدوء وسط انتشار كثيف لعناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
وكانت مواجهات عنيفة وقعت الليلة الماضية بين متظاهرين وقوى أمنية، إلا أن عناصر الجيش تمكنت من احتوائها، بعد إصابة العشرات.
وأكدت قوى الأمن أنها لم تبدأ بالمواجهات، وإنما ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع لإبعاد المعتدين، بعد تعرض قواتها لاعتداءات بالحجارة والمفرقعات من قبل مندسين.
ويترقب اللبنانيون انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة اللبنانية القادمة.
وأشارت التقارير إلى أن تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أصبحت محسومة، إن لم تحدث مفاجآت.
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