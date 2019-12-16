سفير السعودية لدى البحرين: علاقات البلدين مثال يحتذى به

قال الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، سفير السعودية لدى البحرين، إن العلاقات بين الرياض والمنامة أخوية متينة ومتجذرة يميزها التوافق ومثال يحتذى به.



وخلال حوار مع وكالة أنباء البحرين قدم السفير السعودي التهاني إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني بمناسبة اليوم الوطني.



وتحتفل مملكة البحرين، الإثنين، بيومها الوطني الـ48 والذكرى الـ20 لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد، بالإضافة إلى الذكرى الـ48 لانضمامها إلى الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية.



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وأكد السفير السعودي أن العلاقات بين البلدين الشقيقين ممتدة، يميزها التوافق في الرؤى والتنسيق ووحدة المصير، وتشهد ‏تطورا مستمرا على الأصعدة كافة، مشيرا إلى أن هذه العلاقة تعد مثالا يُحتذى به في العلاقات بين الدول.



وأوضح أن انطلاق عمل المجلس التنسيقي السعودي البحريني يأتي في إطار العلاقات السعودية البحرينية المتميزة، لتعكس النهج الرشيد والرؤية السديدة للقيادتين لترسيخ العلاقات وتوثيق الصلات، وتعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد بالدور الكبير للشرطة البحرينية التي تحتفل مملكة البحرين بمرور 100 عام على تأسيسها، ودورها في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي بحزم وشجاعة لمحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

وتحيي البحرين يومها الوطني في 16 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، على الرغم من أنها استقلت عن بريطانيا في 14 أغسطس/آب عام 1971، ويرجع ذلك إلى تقليد تم اتباعه في السنوات الأخيرة، وهو تأخير الاحتفال بالعيد الوطني ودمجه مع يوم الجلوس.