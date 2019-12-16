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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، تبوك ،حائل، نجران، جازان، عسير، الباحة.
وذكرت في تقريرها اليوم أن الأمطار الرعدية سوف تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.
وشهدت عدد من مناطق المملكة، خلال الأيام الماضية، أمطارا رعدية غزيرة.
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