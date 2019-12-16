اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم انه "حتى الآن المعطيات تؤكد ان الاستشارات في موعدها وان التكليف المرجح هو لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ولكن التأليف لن يكون سهلا لان المواقف على حالها"، مشيرا الى ان "مصلحة البلد تكون بتشكيل الحكومة في وقت سريع وان لا تطول فترة التأليف".
وحول زيارة الدبلوماسي الاميركي ديفيد هيل، لفت هاشم الى ان "الموقف الاميركي بات واضحا وعنوانه الاساسي هو الوصول لحكومة تكنوقراط".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: التكليف المرجح هو للحريري ولكن التأليف لن يكون سهلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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