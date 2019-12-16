هاشم: التكليف المرجح هو للحريري ولكن التأليف لن يكون سهلا

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ انه "حتى الآن المعطيات تؤكد ان الاستشارات في موعدها وان التكليف المرجح هو لرئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ولكن التأليف لن يكون سهلا لان المواقف على حالها"، مشيرا الى ان "مصلحة البلد تكون ب​تشكيل الحكومة​ في وقت سريع وان لا تطول فترة التأليف".

وحول زيارة الدبلوماسي الاميركي ​ديفيد هيل​، لفت هاشم الى ان "الموقف الاميركي بات واضحا وعنوانه الاساسي هو الوصول ل​حكومة تكنوقراط​".

