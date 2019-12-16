أبو الحسن: تعميم مصرف لبنان بخصوص خفض الفوائد مرفوض ومطلوب إعادة النظر به

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "تعميم ​مصرف لبنان​ بخصوص خفض الفوائد يحمي ​المصارف​ ويخفف الضغط عن مصرف لبنان ، لكن يبقي المواطن اللبناني المقترض تحت أعباء ​الفائدة​ المرتفعة في ظل إنكماش ​الإقتصاد​ وتفلّت سعر صرف ​الليرة​ مما يعرض الكثير من اللبنانيين للتعثر تمهيداً للإفلاس هذا امر مرفوض ومطلوب إعادة النظر بالتعميم".

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