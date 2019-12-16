ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب الفيليبين الى ثلاثة

ارتفعت حصيلة قتلى ال​زلزال​ القوي الذي ضرب جزيرة مينداناو في جنوب الفيليبين إلى ثلاثة، في الوقت الذي استخدم فيه رجال الإنقاذ المعدات الثقيلة وأيديهم العارية بحثا عن ناجين تحت أنقاض مبنى تعرض للانهيار.

وأدى زلزال الأحد الى تصدع مبان وتهدم العديد منها واصابة العشرات، لكن المدن الكبيرة لم تتأثر الى حد ما في مينداناو التي لا تزال تتعافى من سلسلة زلازل قوية ضربتها في تشرين الأول الماضي.

وانتشل رجال الانقاذ جثتي صحيتين من مبنى انهار في سوق بلدة بادادا، في حين استمر البحث عن ناجين محتملين محاصرين تحت الأنقاض. كما قُتل طفل صغير في بلدة مجاورة جراء ​انهيار منزل​ عائلته.