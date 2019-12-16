الاتحاد العام للعمال بفرنسا يهدد بمزيد من الاحتجاجات بشأن خطة المعاشات

هددت 4 فروع في الاتحاد العام للعمال ب​فرنسا​ من ضمنها العاملون في ​السكك الحديدية​، والنقل بتصعيد ​الاحتجاجات​ إذا لم تسحب ​الحكومة​ اقتراحها لإصلاح نظام المعاشات هذا الأسبوع. وفي تعديل رئيسي لبرنامج المعاشات المعقد بفرنسا اقترحت الحكومة أن يعمل الناس فترة أطول كي يحصلوا على معاش كامل مما أثار رد فعل معاديا من النقابات ​العمال​ية التي دعت إلى احتجاج ضخم جديد يوم الثلاثاء.

وأوضحت فروع الاتحاد في بيان مشترك أن "اتحادات العاملين في السكك الحديدية والنقل والتعدين و​الطاقة​ والصناعات الكيميائية التابعة للاتحاد العام للعمال تقول إن أمام الحكومة أسبوعا واحدا كى تعلن سحب مشروعها وإعادة بدء مفاوضات حقيقية لتحسين النظام الحالي".

ونفى رئيس الاتحاد العام للعمال فيليب مارتينيز بأن هذا إنذار، وقال لمحطة (بي.إف.إم تى في) "إذا سحبت الحكومة خطتها وناقشنا بشكل جاد كيفية تحسين النظام سيكون كل شيء على ما يرام".