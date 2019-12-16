الأسد: إعادة إعمار سوريا متأثرة سلبا بسبب حصار الدول الغربية

أعلن ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​، في حديث لقناة "PhoenixTV" الصيني أن "إعادة الإعمار في ​سوريا​ متأثر بالحصار المفروض من قبل الدول الغربية، مما يؤثر سلبا على هذه العملية"، مشيرا الى أنه "الآن مع تحرير معظم المناطق ، بدأنا مناقشات مع عدد من الشركات الصينية ذات الخبرة في إعادة الإعمار".

ولفت الى "أننا بدأنا التحدث مع عدد من الشركات الصينية حول إيجاد طرق لتلافي العقوبات والوصول إلى السوق السورية"، مؤكدا أن "الدعم المقدم من الصين وغيرها من البلدان الصديقة في إعادة إعمار سوريا لا يقل أهمية عن الجهود العسكرية لاستعادة الاستقرار في سوريا، وضرب ومكافحة الإرهاب".

وشدد الأسد على "أننا حققنا تقدما كبيرا في تطوير قانون الاستثمار الخاص بنا بما يتماشى مع القوانين المماثلة في العديد من البلدان الأخرى حول العالم، وبالتالي ضمان استناده إلى معايير الاستثمار الدولية"، مبينا "أننا بدأنا هذا العام حوارا جادا مع الحكومة الصينية حول كيف يمكن أن تصبح سوريا جزءا من مبادرة طريق الحرير".

واعتبر أن "حكام الولايت المتحدة هم جماعات الضغط المالية، سواء على شكل نفط أو أسلحة أو بنوك أو غيرها وهذه الجماعات تسيطر على جميع أجزاء السياسة الأميركية"، مشيرا الى أن "الولايات المتحدة هي التي تسرق النفط وتبيعه إلى تركيا، والنظام التركي يلعب دورً مباشرا في بيع النفط، سابقا مع "جبهة النصرة" و"تنظيم داعش" واليوم مع الأميركيين".