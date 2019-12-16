جنبلاط: تخريب الثورة السلمية هندسة مدروسة والبلد يتهاوى

رأى رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "في ظل هندسة مدروسة لتخريب ​الثورة​ السلمية تستقدم عناصر من خارجه مشاغبة لتبرير الضرب المبرح وتخريب ​وسط بيروت​. وفي ظل هندسة سياسية مضحكة يتكرر ضرورة ​حكومة​ من التكنوقراط اشبه ب​رواد الفضاء​. وفي ظل هندسة جهنمية سيهرب ​عامر الفاخوري​ بعد إسقاط ​الهوية اللبنانية​ وإصدار عفو عنه.والبلد يتهاوى".

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