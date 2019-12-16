المدارس والمؤسسات في طرابلس فتحت أبوابها وطريق البداوي مقطوعة

تشهد شوارع ​طرابلس​ حركة سير طبيعية وفتحت ​المؤسسات التربوية​ والعامة والدوائر الحكومية ابوابها كالمعتاد، في حين ان الطريق العام في ​البداوي​ لا تزال مقطوعة بالاتجاهين منذ ليل امس

من جهة اخرى فتحت الدوائر الرسمية في سرايا حلبا وخارجها و​المصالح المستقلة​ و​البلدية​ أبوابها والعمل فيها يتم بشكل طبيعي بمن حضر من الموظفين بسبب ​قطع الطرق​. أما ​المدارس​ في حلبا، الرسمية منها والخاصة، فأقفلت أبوابها.