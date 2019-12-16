تشهد شوارع طرابلس حركة سير طبيعية وفتحت المؤسسات التربوية والعامة والدوائر الحكومية ابوابها كالمعتاد، في حين ان الطريق العام في البداوي لا تزال مقطوعة بالاتجاهين منذ ليل امس
من جهة اخرى فتحت الدوائر الرسمية في سرايا حلبا وخارجها والمصالح المستقلة والبلدية أبوابها والعمل فيها يتم بشكل طبيعي بمن حضر من الموظفين بسبب قطع الطرق. أما المدارس في حلبا، الرسمية منها والخاصة، فأقفلت أبوابها.
كانت هذه تفاصيل خبر المدارس والمؤسسات في طرابلس فتحت أبوابها وطريق البداوي مقطوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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