عبداالله: الأستعانة بمؤسسات النقد الدولية المختلفة لا يجب أن تترافق مع شروط

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الأستعانة بمؤسسات النقد الدولية المختلفة، ودون التقليل من ضرورتها لأنتشال الأقتصاد الوطني من الأنهيار الكامل، لا يجب أن تترافق مع شروط وأجراءات اقتصادية وأجتماعية بنيوية صارمة، من شأنها أن تلحق الأذى الأكبر بذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة".

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