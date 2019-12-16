سكاف: لمحاسبة فورية لكل المتورطين بأحداث اليومين الماضيين

رأت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ ان "محاولات ​السلطة​ قمع ​الثورة​ السلمية في هذه الطريقة الوحشية سيرفع منسوب التوتر والاحتقان ويَجر البلد الى ​العنف​ والدم". وفي تصريح لها طالبت سكاف بـ "محاسبة فورية لكل المتورطين بأحداث اليومين الماضيين مهما علا شأنهم، ورفع الغطاء السياسي عن الممارسات الميليشيوية التي تمارسها مجموعات منظمة ومعروفة".

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