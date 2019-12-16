الهند.. تصاعد حدة الاحتجاجات ضد قانون الجنسية المثير للجدل

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الاحتجاجات اندلعت بعد قانون اعتبره المسلمون مجحفا بحقهم

وتواصلت المواجهات الى العاصمة الهندية نيودلهي حيث شهدت الجامعة الملية الإسلامية مواجهات بين الطلاب والشرطة التي اقتحمت حرم الجامعة، وأغلقت أبوابها للبحث عن ما أسمته متظاهرين دخلوا إلى حرم الجامعة التي توقفت فيها الدراسة.

كما قامت الشرطة الهندية التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع باعتقال عدد من المحتجين، وسط إغلاق الشرطة لمداخل منطقة اوكلافيهار والمناطق القريبة منها. كما توقفت خدمة القطار في هذه المناطق المتوترة.

واتهم مسؤولون بالجامعة الشرطة باقتحام الحرم الجامعي بالقوة و بدون اذن من أدواتها والاعتداء بالضرب على الطلاب.

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مقدم من يورو نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: كازاخستان تعيد بعث تراث الصيد بالصقور الذي كاد أن يندثر اجتمع السبت الصيادون من جميع أنحاء كازاخستان في منطقة ألماتي، في شرق البلاد للمشاركة في المسابقة الوطنية السنوية للصقور. هذا الحدث يجمع بين أفضل الصائدين بالصقور في البلاد الذين يتباهون بمهاراتهم في المناولة وبراعتهم في الصيد. الصيد بالصقور في كازاخستان تراث قديم يتجاوز 3000 عام ويعد بمثابة شريان الحياة بالنسبة للكازاخيين لأنه استخدم لعصور طويلة كوسيلة لإطعام أسر بأكملها. ويعتبر الصيد بالصقور في كازاخستان رمزًا لماضي البلاد البدوي، وحُظر إلى حد كبير خلال الحكم السوفيتي مما أدى إلى تراجعه. وتمكن الكازاخيون الأصليون في كل من الصين ومنغوليا من الحفاظ على هذا التقليد وإعادة بعثه من جديد داخل كازاخستان. Euronews (Ar)

شاهد: ناشطو "السردين" المعادون للفاشية يتظاهرون في روما تظاهر ناشطو "السردين" المعادون للفاشية السبت في روما وسط تساؤلات حول مستقبل حركة تريد "إيقاظ" السياسة الإيطالية بدون التحول إلى حزب أو منظمة تدافع عن قضية وحيدة. وشارك في هذه التظاهرة أكثر من مئة ألف شخص بحسب ردود تلبية الدعوة على موقع على فيسبوك. ونظرا لحجم المشاركة المعلن، اقترحت الشرطة على المنظمين تنظيم هذا التجمع في ساحة سان جوفاني الشاسعة. وظهرت هذه الحركة قبل شهر في بولونيا عندما نظم أربعة مجهولين تظاهرة من أجل إدانة خطاب "الكراهية والشقاق" الذي يعتمده ماتيو سالفيني الرجل الثاني السابق في الحكومة وزعيم حزب الرابطة اليميني القومي، ففوجئوا بمشاركة 15 ألف شخص فيها. ومنذ ذلك الحين نظمت عشرات التظاهرات شارك فيها نحو 300 ألف شخص في ميلانو وفلورنسا ونابولي وباليرمو. وقال أحد مؤسسي هذا التحرك ماتيو سانتوري في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن التظاهرة "الأولى كانت ضد سالفيني ثم أصبحت إعادة تأكيد على الديمقراطية"، موضحا "نحن ضد الفاشيين ونؤيد المساواة، وضد التعصب وكراهية المثليين". وسانتوري باحث في الاقتصاد ومدرب متطوع للرياضة في عدد من الجمعيات. وهو يريد مع المؤسسين الآخرين أندريا غاريفا (34 عاما) الذي يعمل دليلا سياحيا، والمهندس روبرتو موروتي أن "يعيدوا إلى السياسة جاذبيتها". وأوضح هذا التحرك في روما ستيفن أوغونغو الذي يعمل صحافيا وينحدر من كينيا لوكالة فرانس برس، أنه أنشأ صفحة على "فيسبوك" باسم "سردين روما" قبل 15 يوما. وأضاف أنه في الصباح التالي وجد أن "عدد متابعيه بلغ عشرة آلاف يريدون المشاركة، وفي اليوم التالي أصبحوا عشرين ألفا". ما هو هدف الحركة؟ تهدف الحركة إلى حشد مشاركة كبيرة في المظاهرات للتنديد بثقافة الكراهية". وقال ستيفن أوغونغو "لن نقبل بعد اليوم بالخطاب العنصري والفاشي والتمييزي". وقد تعرض ستيفن أوغونغو شخصيا لتهديدات وإهانات عندما نجح في تموز/يوليو في اقناع فيسبوك بشطب رسائل عنصرية من صفحة "سالفيني رئيس الوزراء". وذكر أن سالفيني "نجح في إزالة الوصمة عن أسوأ أشكال العنصرية" لدرجة أن البعض "تفاخر بها" وحتى الأفراد غير العنصريين "استسلموا". وكان الانضمام إلى هذه الحركة طبيعيا بالنسبة له لكنه فوجىء لرؤية تدفق سكان روما بأعداد كبيرة : "لفترة وجيزة كنا نعتقد أنه لم يعد هناك أمل وأن العنصرية سلوك بات مقبولا اجتماعيا". ما مصير هذه الحركة؟ يقول ستيفن "نحن في البداية، لم نكن موجودين قبل شهر. والمهم هو إيصال الرسالة إلى عقول الأفراد وليس بطونهم و"إيقاظ الضمائر" وحمل الناس على "القيام بخيارات مسؤولة" والسياسيين على "تغيير اللهجة". ويريد سانتوري الذهاب إلى أبعد من ذلك "لكن دون الاستعجال". وسيتم الأحد تنظيم نهار تأمل مع 160 من مرجعيات الحركة. وإن أكدوا أن ميولهم يسارية، فهم يصفون أنفسهم ب"كيان وسطي" ولا يريدون تشكيل حزب ولا حل مكان الجمعيات القائمة. وينشط عدد من مناصري الحركة من أجل المناخ وضد المافيا والفقر ومن أجل حق المهاجرين في الأرض ولتنوع الأجناس. ويقول ماتيا إن الفكرة هي "إيجاد طاقة جديدة عبر شكل أكثر حرية وعفوية" من حزب، من خلال اعتماد تنظيم "لا يكون هرميا" بل يحدد "توجهات كبرى". وهدف الحركة مصالحة الشعب الإيطالي مع السياسة والتصدي لمقاطعة متزايدة. والوجهة الجديدة لحركة "السردين" هي البلدات الصغيرة و"المناطق المهمشة" التي قد تتأثر بـ"الأفكار المبسطة والشعبوية". Euronews (Ar)

شاهد كيف احتفل أنصار الرئيس المنتخب الجديد للجزائر عبد المجيد تبون بفوره احتفل أنصار الرئيس المنتخب الجديد للجزائر عبد المجيد تبون بإنتخابه في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ 12 ديمسبر/كانون الأول الجاري بنسبة 58.15 بالمئة. هذا وبعث الرئيس تبون برسالة شكر للشعب الجزائري الجمعة خلال أول ندوة صحفية يعقدها عقب إعلان نتائج الانتخابات من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وعبر المحتفلون عن تفاؤلهم الكبير بمستقبل الجزائر برئاسة الرئيس الجديد مؤكدين أن برنامجه يقوم بالدرجة الأولى على التغيير والإهتمام بعنصر الشباب. وأعلن تبون خلال الندوة الصحفية الجمعة أنه سيقوم مباشرة بعد تنصيبه بتعديل الدستور من خلال الاستعانة برجال القانون والمختصين من أجل صياغة مسودة دستور جديد سيعرضه للإستفتاء من طرف الشعب. بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO البرلمان الهندي يصادق على قانون يمنح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وفي بؤرة الاحتجاجات في غواهاتي كبرى مدن ولاية آسام شمال شرقي الهند ، ارتفع عدد القتلى إلى أربعة منذ اندلاع الاحتجاجات عقب صدور القانون الاربعاء بعد مقتل متظاهرين اثنين اليوم الأحد برصاص الشرطة، بحسب و سائل هندية.

من جانب آخر، واصلت السلطات حجب خدمة الإنترنت وفرض حظر التجوال في بعض المناطق لكبح الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها من ولاية آسام الحدودية مع بنغلادش، والتي يخشى سكانها والذين يشكل المسلمون ثلثهم من أن القانون يسعى إلى إحداث تغيير ثقافي و ديمغرافي من قبل "الأجانب" الذين يحق لهم الحصول على الجنسية الهندية، كما يخشى السكان في المنطقة من منافسة المستفيدين من القانون المثير للجدل لهم في وظائفهم.

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اضطرابات في ولاية البنغال

وفي ولاية البنغال الغربية، أشعل المتظاهرون إطارات السيارات ونظموا إضرابات على الطرق السريعة وخطوط السكك الحديد وأضرموا النيران في قطارات وحافلات، ودفعت السلطات بقوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين، فيما أوقفت خدمات القطارات في بعض مناطق الولاية‪.

وتأتي الاحتجاجات بعد أن اعتمد البرلمان قانونا جديدا الأربعاء يقضي بمنح الجنسية لأبناء الأقليات التي تعاني الاضطهاد الديني في ثلاث دول مجاورة إذا كانوا دخلوا الهند قبل 31 ديسمبر 2014، لكن شرط ألا يكونوا من المسلمين، ‪ وهذه الدول هي باكستان وبنغلادش وأفغانستان‪.

وترى مجموعات إسلامية ومعارضة ومنظمات حقوقية أن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، القومي الهندوسي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة‪.

وينفي مودي هذا الأمر، مؤكدا أن المسلمين من الدول الثلاث لا يشملهم القانون لأنهم ليسوا بحاجة لحماية الهند‪.

ودعا رئيس وزراء حكومة نيودلهي أرفند كيجروال إلى الهدوء و طالب بعدم الانجرار الى العنف، مؤكد رفضه لأي نوع من أنواع العنف، ومشددا على ضرورة بقاء التظاهرات سلمية.

وقررت جماعات حقوق الإنسان وحزب سياسي مسلم الطعن في القانون أمام المحكمة العليا، قائلين إنه يتعارض مع الدستور والتقاليد العلمانية في الهند.