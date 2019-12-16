أستاذ قانون: عدم التزام أنقرة باتفاقية البحار لا يستثنيها من تطبيق القانون الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، أن تركيا تسعى للتنصل من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، من خلال ممارساتها فى البحر المتوسط للتنقيب عن النفط.

وقال الدكتور أيمن سلامة، لـ"الخليج 365"، إن تركيا دولة زاحفة بحريا وشاطحة جغرافيا، وتنصلها من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 لا يحلها من حقوق الدول الأخرى الملتزمة بهذا القانون.

وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أن تنصل أنقرة من اتفاقية قانون البحار لا يستثنيها من تطبيق مبادئ القانون الدولى العام.

وكان المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس أكد أنه يتحتم على تركيا أن تبدى احتراما للقانون الدولى، وكذلك لزعماء الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وذلك ردا على بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية بشأن اجتماعات المجلس الأوروبى حول تركيا.