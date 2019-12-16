"غير الجمعة".. التعليم: 5 أيام ممنوع فيها امتحانات الترم الأول للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إجراء امتحانات المواد غير المضافة على المجموع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.
وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الوزارة أصدرت تعليماتها للمديريات، بتحديد إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، وعقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، حسب ظروف كل مديرية، مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة، أكدت للمديريات، استثناء أيام الأربعاء الموافق 1/1/2020، والاثنين الموافق 6/1/2020، والثلاثاء الموافق 7/1/2020 بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والأربعاء الموافق 8/1/2020، والاثنين الموافق 20/1/2020 عيد الغطاس، بخلاف أيام الجمعة من كل أسبوع.
وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ورقيًا.
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