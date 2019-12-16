مطالب بإعلان الطوارئ الصحية بسبب دخان الحرائق في أستراليا

طالبت أكثر من عشرين مجموعة تمثل الأطباء والعاملين بالمجال الصحي الحكومة الأسترالية بإعلان حالة طوارئ للصحة العامة للتعامل مع تلوث الهواء المستمر في سيدني ومناطق أخرى بسبب دخان حرائق الغابات.

وطوال أسابيع، تسببت سحب الضباب الدخاني في اختناق مدينة سيدني وأجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز بسبب العشرات من حرائق الغابات الضخمة.

وفي الأسبوع الماضي، أدت الحرائق إلى زيادة سوء تلوث الهواء بمقدار 11 مرة من مستوى "الخطر" العادي، وشجعت السلطات السكان في المناطق المتضررة على تجنب ممارسة الرياضة والبقاء في منازلهم مع إغلاق النوافذ والأبواب.

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وقالت المجموعة، التي تضم الكلية الملكية الاسترالية للأطباء واتحاد التمريض والقبالة الاسترالي، في بيان مشترك يوم الاثنين "لا يوجد مستوى آمن لتلوث الهواء".

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ويرتبط تلوث الهواء بتبعات مثل الولادات المبكرة ونقص وزن الرضيع والربو وأمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان الرئة.