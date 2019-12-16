شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال فلبين .. 87هزة ارتدادية تعيق عملية الانقاذ والان نبدء بالتفاصيل
هرعت فرق الطوارئ اليوم الاثنين لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة بعد أن ضرب زلزال قوي جنوبي الفلبين مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.
وقال مارك تيمبال، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للإغاثة من الكوارث، إن المئات من الهزات الارتدادية القوية عرقلت عمليات البحث والانقاذ بالأماكن المتضررة في منطقة مينداناو جنوبي البلاد.
وقال لمحطة "دي.زد.ام.ام" الاذاعية في مانيلا "عمليات الانقاذ مستمرة لكنها يجب أن تتوقف من وقت لآخر بسبب الهزات الارتدادية. نحن بحاجة أيضا لضمان سلامة عمال الإنقاذ".
وقال المعهد الفلبيني لرصد النشاط الزلزالي والبركاني إن مركز زلزال أمس الاحد كان على بعد 9 كيلومترات شمال غربي بلدة ماتاناو في إقليم دافاو ديل سور، على بعد 987 كيلومترا جنوبي مانيلا.
وقال رئيس المعهد ريناتو سولدوم إنه جرى تسجيل ما لايقل عن 87 هزة ارتدادية خلال ساعتين بعد الزلزال، وبلغت قوة أحداها 5.8 درجة على مقياس ريختر.
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