شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 شخصا على يد "بوكو حرام" الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

قُتل 15 شخصًا في هجوم شنه تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي على قرية ماموري شمال شرقي نيجيريا. وأفاد مسؤول عسكري أن عناصر من التنظيم اقتحموا قرية ماموري، على متن سيارات بيك آب مثبت عليها أسلحة رشاشة، حيث أطلقوا النار على السكان، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا بينهم شرطي، ولفت المسؤول النظر إلى إصابة العديد من الأشخاص.

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