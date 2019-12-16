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حداد على ضحايا البركان في نيوزيلندا

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وقف النيوزيلنديون اليوم الاثنين دقيقة حدادا على ضحايا بركان ثار الأسبوع الماضي في الوقت الذي واصلت فيه الشرطة جهودها لانتشال جثتين. وبلغ العدد الرسمي لقتلى الثوران المفاجئ لبركان جزيرة وايت 16 شخصا.

وكان على الجزيرة وقت ثوران البركان 47 شخصا. قتل منهم 16، ولاتزال الجهات حتى الآن تعمل على تحديد مكان آخر جثتين على الرغم من البحث لعدة ساعات في مطلع الأسبوع.

وما زال 26 شخصا آخرين في المستشفيات في نيوزيلندا واستراليا ومعظمهم في حالة حرجة لإصابتهم بحروق شديدة.

وقال مايك بوش مفوض شرطة نيوزيلندا إنه سيتم إجراء مسح جوي آخر اليوم الاثنين لمساعدة غواصي البحرية على رسم خطة للقيام بعملية بحث أخرى تحت الماء.

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