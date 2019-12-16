مبعوث واشنطن لكوريا الشمالية: بيونج يانج استخدمت لهجة عدائية

قال ستيفن بيجن، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى كوريا الشمالية، إن لهجة بيونج يانج خلال الفترة الأخيرة كانت "عدائية".



وأضاف بيجن، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، في سيؤول مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو- هون، أن واشنطن تدعو بيونج يانج إلى الرد على عرضها بشأن استئناف المحادثات، قائلا: "إن بلاده مستعدة لبحث كل القضايا ذات الاهتمام".

وأوضح المبعوث الأمريكي أن واشنطن ليس لديها موعد نهائي لاستئناف المفاوضات، وتابع قائلا: "حان الوقت كي نقوم بمهامنا.. فلننجز ذلك.. إننا هنا وأنتم تعرفون كيف تصلون إلينا".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، من أنها قد "تخسر كل شيء" بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة بعد إعلانها تجربة أسلحة جديدة.

من جانبه حدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مهلة غايتها نهاية العام لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، محذرا من أنه قد يتخذ "طريقا جديدا" غير محدد ما لم يتم تقديم تنازلات.

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان كوريا الشمالية إجراءها تجربة ثانية خلال أسبوع في منشأة للأقمار الصناعية ومحركات الصواريخ لتعزيز قدراتها في مجال الردع النووي الاستراتيجي.



وذكرت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية أن هذا الاختبار "كان هدفه تقييم" القدرات القتالية للمنظومة، موضحة أنه أثبت التفوق العسكري والتقني لمنظومة الأسلحة وإمكانية الاعتماد عليه.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة لكوريا الشمالية باك جونج تشون، قد حذر من أن "القوى المعادية"، بما في ذلك الولايات المتحدة، يجب أن تمتنع عن استفزاز كوريا الشمالية إذا أرادت عاما جديدا سلميا، على حد وصفه.