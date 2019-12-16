مجهولون يشعلون النيران بمكتبي "تيار المستقبل" و"الوطني الحر" بشمال لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أشعل مجهولون النار في مكتبي "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" في عكار بشمال لبنان.



وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن مجهولين دخلوا ليلا الى المكتب الرئيسي لـ"تيار المستقبل" في بلدة خريبة الجندي بعكار عبر كسر زجاج أحد الأبواب الخلفية، وأشعلوا النار في القاعة الرئيسة.

ووفق الوكالة، حضرت عناصر من الأدلة الجنائية وعناصر من القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لكشف الفاعلين.

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من جانبه، أدان "التيار الوطني الحر" الاعتداء على أحد مكاتبه في بلدة جديدة الجومة العكارية. وقالت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر"، إن بعض المجموعات اقدمت على دخول المكتب وتحطيم محتوياته وإحراقها، معربة عن استغرابها من هكذا تعديات والبلاد مقبلة على استشارات نيابية يأمل اللبنانيون أن تؤدي إلى تكليف رئيس حكومة جديد.

ووضعت الهيئة ما جرى في "عهدة الأجهزة الأمنية للتحقيق، تمهيدا لمعاقبة الفاعلين وفق القانون، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال".

وكان مجهولون أقدموا فجر اليوم على الاعتداء على مكتب هيئة "التيار الوطني الحر" في بلدة جديدة الجومة، عكار عبر كسر الباب الزجاجي الخارجي وإضرام النار فيه، وفروا إلى جهة مجهولة.

وكانت مواجهات اندلعت ليل السبت بين القوات الأمنية اللبنانية ومجموعات من الحراك الشعبي قرب البرلمان وسط العاصمة بيروت، واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.