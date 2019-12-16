المبعوث الأمريكي يدعو بيونغ يانغ للرد على دعوة واشنطن لإجراء محادثات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 دعا ستيفن بيغن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لكوريا الشمالية بيونغ يانغ إلى الرد على عرض واشنطن إجراء محادثات قائلا إنها مستعدة لبحث ”كل القضايا ذات الاهتمام“.

Advertisements وقال بيغن خلال مؤتمر صحفي مشترك في سول مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون إنه ليس لدى الولايات المتحدة “ موعد نهائي“ ولكنها تريد استئناف المفاوضات. وأضاف ”حان الوقت كي نقوم بمهامنا. فلننجز ذلك. إننا هنا وأنتم تعرفون كيف تصلون إلينا“. وتزايدت حدة التوتر في الأسابيع الأخيرة بعد أن أجرت بيونجيانج سلسلة من اختبارات الأسلحة ودخلت في حرب كلامية مع الرئيس دونالد ترامب مما أثار مخاوف من احتمال عودة البلدين إلى مسار التصادم الذي كانتا تسلكانه قبل بدء الجهود الدبلوماسية العام الماضي.

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