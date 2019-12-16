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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العفو الدولية: حصيلة قتلى احتجاجات ايران بلغ 304 شخص والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت منظمة العفو الدولية الإثنين في حصيلة جديدة أن 304 ايرانيا على الأقل قتلوا في الحملة التي شنتها السلطات الايرانية لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب زيادة أسعار الوقود ودامت ثلاثة ايام.
وكانت المنظمة الحقوقية قد قدّرت عدد القتلى في وقت سابق الحصيلة ب208، بينهم شابان بعمر 15 و17 عاما.
ورفضت إيران هذه الأرقام واعتبرتها ”أكاذيب مطلقة“.
وقالت منظمة العفو إنها جمعت ”شهادات مروعة“ تشير إلى أنه بعد ارتكاب السلطات ”مجزرة“ بحق المتظاهرين، قامت بتنظيم ”حملة واسعة النطاق“ للتغطية على عدد القتلى.
وأضافت المنظمة التي تراقب حقوق الانسان ومقرها لندن في بيان إن ”السلطات الايرانية تقوم بحملة شرسة في أعقاب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر“.
وأشارت الى انه ”تم اعتقال آلاف المحتجين اضافة الى صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب (…) لمنعهم من التحدث علنا عن القمع الإيراني القاسي“.
واندلعت التظاهرات في جميع أنحاء ايران بعد القرار الذي جاء صادما برفع أسعار الوقود.
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