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تراجع حدة المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في وسط بيروت

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تراجعت في هذه الأثناء حدة المواجهات بين ​المتظاهرين​ و​القوى الأمنية​ في ​وسط بيروت​، نتيجة تراجع المتظاهرين إلى الخلف بعد القاء القنابل المسيلة للدموع بكثافة.

وكانت المواجهات قد اندلعت بعد أن عمد بعض المتظاهرون إلى رمي المفرقعات النارية والحجارة باتجاه القوى الأمنية.

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