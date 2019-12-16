تراجع حدة المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في وسط بيروت

تراجعت في هذه الأثناء حدة المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في وسط بيروت، نتيجة تراجع المتظاهرين إلى الخلف بعد القاء القنابل المسيلة للدموع بكثافة.
وكانت المواجهات قد اندلعت بعد أن عمد بعض المتظاهرون إلى رمي المفرقعات النارية والحجارة باتجاه القوى الأمنية.
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