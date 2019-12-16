الشرطة الهندية تفرق آلاف المتظاهرين ضد قانون الجنسية في العاصمة

أطلقت الشرطة ​الهند​ية ​الغاز​ المسيل للدموع واستخدمت العصي الكهربائية لتفريق آلاف ​المتظاهرين​، الذين كانوا يضرمون النيران في مركبات في نيودلهي، في حين استمرت ​الاحتجاجات​ على ​قانون الجنسية​ الجديد لليوم السادس على التوالي في أنحاء البلاد.

وأضرم محتجون، منهم سكان وطلبة إحدى الجامعة، النيران في عدد من الحافلات والسيارات ودراجتين ناريتين فى جنوب دلهي.

وتقول ​حكومة​ رئيس الوزراء ناريندرا مودى، إن القانون الجديد سيحمى أقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين من المحاكمة في ​بنغلادش​ و​باكستان​ و​أفغانستان​ ويفتح لهم طريقا للحصول على الجنسية الهندية، غير أن المنتقدين للقانون يقولون إنه لم يشمل المسلمين مما يقوض الأسس ​العلمانية​ للهند.