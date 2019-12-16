الشرطة الهندية تفرق آلاف المتظاهرين ضد قانون الجنسية في العاصمة

أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع واستخدمت العصي الكهربائية لتفريق آلاف المتظاهرين، الذين كانوا يضرمون النيران في مركبات في نيودلهي، في حين استمرت الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد لليوم السادس على التوالي في أنحاء البلاد.
وأضرم محتجون، منهم سكان وطلبة إحدى الجامعة، النيران في عدد من الحافلات والسيارات ودراجتين ناريتين فى جنوب دلهي.
وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، إن القانون الجديد سيحمى أقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين من المحاكمة في بنغلادش وباكستان وأفغانستان ويفتح لهم طريقا للحصول على الجنسية الهندية، غير أن المنتقدين للقانون يقولون إنه لم يشمل المسلمين مما يقوض الأسس العلمانية للهند.
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