شرطة مجلس النواب نفت قيام أحد عناصرها باحراق احدى خيم المعتصمين

نفت قيادة شرطة مجلس النواب في بيان ما نقلته قناة "الجديد" عن قيام احد عناصر شرطة مجلس النواب باحراق احدى خيم المعتصمين في ساحة الشهداء.
وأكدت أن "ما في ورد على لسان مراسل الجديد هو عار من الصحة جملة وتفصيلا ويندرج في اطار التضليل والتحريض على عناصر وضباط شرطة مجلس النواب الذين ينحصر دورهم منذ بداية الازمة في حماية مقر المجلس النيابي فيما تتولى مهمة حماية محيط المجلس وحدات من قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني".
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