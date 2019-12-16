شرطة مجلس النواب نفت قيام أحد عناصرها باحراق احدى خيم المعتصمين

نفت قيادة شرطة ​مجلس النواب​ في بيان ما نقلته قناة "الجديد" عن قيام احد عناصر شرطة مجلس النواب باحراق احدى خيم المعتصمين في ​ساحة الشهداء​.

وأكدت أن "ما في ورد على لسان مراسل الجديد هو عار من ​الصحة​ جملة وتفصيلا ويندرج في اطار التضليل والتحريض على عناصر وضباط شرطة مجلس النواب الذين ينحصر دورهم منذ بداية الازمة في حماية مقر ​المجلس النيابي​ فيما تتولى مهمة حماية محيط المجلس وحدات من ​قوى الامن الداخلي​ و​الجيش اللبناني​".