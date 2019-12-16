المحامي نصرالله: يموت الجياع والفقراء من اجل زعيم لا يريد ان يتزحزح عن كرسيه

اعتبر القيادي السابق في ​التيار الوطني الحر​ المحامي أنطوان نصرالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "كل الأشياء تتبدل مع مرور الوقت الا في ​لبنان​ الاحداث تستعاد من دون تبدل يذكر"، مضيفا:يموت الجياع والفقراء من اجل زعيم لا يريد ان يتزحزح عن كرسيه".

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