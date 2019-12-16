حالة الطرقات صباح اليوم في عدد من المناطق اللبنانية

أفادت غرفة التحكم المروري بأن جميع الطرقات ضمن نطاق محافظة البقاع سالكة، كما ان اوتوستراد صور صيدا باتجاه بيروت سالك بالاتجاهين، وجميع الطرقات ضمن نطاق زغرتا سالكة.
كما أفادت بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس هي ساحة النور والبداوي، والطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا هي جسر المحمرة، مفرق البيادر، مستديرة العبدة، مفرق ببنين، مفرق البحصة، مفرق منيار، ساحة حلبا امام فرنسبنك ومفرق كفرملكي.
من جهة أخرى، أفادت بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي عيون السيمان، حدث بعلبك، وعيناتا - الارز، كما ان طريق ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكة من دون اي عوائق.
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