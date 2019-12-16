حالة الطرقات صباح اليوم في عدد من المناطق اللبنانية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن جميع الطرقات ضمن نطاق محافظة ​البقاع​ سالكة، كما ان اوتوستراد صور صيدا باتجاه ​بيروت​ سالك بالاتجاهين، وجميع الطرقات ضمن نطاق زغرتا سالكة.

كما أفادت بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق ​طرابلس​ هي ​ساحة النور​ و​البداوي​، والطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا هي جسر ​المحمرة​، مفرق البيادر، ​مستديرة العبدة​، مفرق ​ببنين​، مفرق البحصة، مفرق منيار، ساحة حلبا امام فرنسبنك ومفرق كفرملكي.

من جهة أخرى، أفادت بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​ هي ​عيون السيمان​، ​حدث بعلبك​، و​عيناتا​ - الارز، كما ان ​طريق ضهر البيدر​ و​ترشيش​ زحلة سالكة من دون اي عوائق.