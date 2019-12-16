اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري سيكلف اليوم بتشكيل الحكومة، لكن التأليف سيكون بالغ الصعوبة"، مشيراً إلى أن "تشكيل الحكومة هو أول خطوة في طريق إنقاذ البلد"، مؤكدا ان "ذلك يجب أن يحصل بشكل سريع لأننا لا نملك ترف الوقت، وإلا سنكون أمام منزلقات خطيرة قد لا تكون هناك إمكانية لتفاديها في ما بعد في ظل خطورة الوضعين المالي والإقتصادي".
وفي حديث صحافي، حذر بري من "حصول مجاعة"، معتبرا ان "زيارة الدبلوماسي الأميركي ديفيد هيل لبيروت لمعاينةِ ما يجري تأتي في إطار محاولة تثبيت عنوان حكومة التكنوقراط".
ولفت بري امام زواره الى انه وكتلته النيابية "التنمية والتحرير" سيسمّيان الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بري: يجب تشكيل حكومة سريعاً وإلا سنكون أمام منزلقات خطيرة وأحذر من مجاعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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