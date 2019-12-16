مبعوث أميركا إلى كوريا الشمالية: للرد على عرض واشنطن إجراء محادثات

دعا مبعوث ​الولايات المتحدة​ الخاص ل​كوريا الشمالية​، ستيفن بيغن، بيونغيانغ إلى الرد على عرض ​واشنطن​ إجراء محادثات، قائلا: "إنها مستعدة لبحث كل القضايا ذات الاهتمام".

وخلال ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون، لفت إلى انه "ليس لدى الولايات المتحدة موعد نهائي، ولكنها تريد استئناف المفاوضات". وأضاف "حان الوقت كي نقوم بمهامنا. فلننجز ذلك. إننا هنا وأنتم تعرفون كيف تصلون إلينا".

وتزايدت حدة التوتر قبل انتهاء المهلة التي حددتها كوريا الشمالية بنهاية العام ودعت الولايات المتحدة إلى تغيير ​سياسة​ مطالبة بيونغيانغ بنزع سلاحها النووي من جانب واحد وطالبت بتخفيف العقوبات.