مصدر للشرق الاوسط:شركات طيران تخفّض عدد رحلاتها من وإلى بيروت

كشف مصدر في ​مطار بيروت الدولي​ لـ"الشرق الأوسط"، أن "شركات طيران عدّة خفّضت عدد رحلاتها سواء من ​لبنان​ إلى الخارج أو بالعكس"، ولفت إلى "هذا التخفيض مرتبط بإلغاء كثير من الحجوزات، وليس لأي سبب آخر"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر قد يتبدل في الأيام المقبلة تحسناً أو تراجعاً، بحسب رغبة لبنانيين مقيمين في الخارج بالمجيء إلى البلد، أو مواطنين راغبين في قضاء إجازات خارج البلاد".

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