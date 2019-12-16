ملك المغرب دعا نظيره الجزائري لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين

دعا الملك المغربي، ​محمد السادس​، الرئيس ​الجزائر​ي الجديد ​عبد المجيد تبون​ لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء وفي برقية تهنئة، أعرب ملك المغرب عن تمنياته بكامل التوفيق للرئيس الجزائري الجديد في مهام عمله. وكان ​الرئيس الجزائري​ قد قال في ​مؤتمر​ صحفي عقب خطابه الأول بعد انتخابه رئيسا للجزائر، تعليقا على ​الأزمة​ مع المغرب ومسألة غلق الحدود بين البلدين، 13 كانون الأول "الأزمة مع المغرب وإغلاق الحدود لها أسبابها، وزوال العلة يكون بزوال أسبابها".

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