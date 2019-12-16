زعيم الديمقراطيين يقترح طلب شهادة ما لا يقل عن أربعة أشخاص بمحاكمة ترامب

اقترح زعيم الديمقراطيين في ​مجلس الشيوخ الأميركي​، ​تشاك شومر​، طلب شهادة ما لا يقل عن أربعة أشخاص من بينهم كبير موظفي ​البيت الأبيض​ بالإنابة ميك مولفاني، ومستشار ​الأمن​ القومي السابق ​جون بولتون​ في محاكمة الرئيس ​دونالد ترامب​ المتوقعة في إطار مساءلته.

واقترح شومر في رسالة بعث بها، إلى زعيم الأغلبية ​الجمهورية​ بمجلس الشيوخ ​ميتش ماكونيل​ استدعاء مولفاني وبولتون للشهادة في المحاكمة المتوقعة في كانون الثاني مع مستشار ولفاني ومايكل دوفي أحد المسؤولين عن الميزاني.

ومن المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس أميركي يواجه مساءلة عندما يقوم ​مجلس النواب​، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بكامل أعضائه بالتصويت، المرجح هذا الأسبوع، على الاتهامات مما يمهد الطريق إمام إجراء محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.