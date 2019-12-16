الجمهورية: الحريري التقى بري أمس الأول وناقش معه سلة من المقترحات

علمت "​الجمهورية​" انّ "رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ التقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ليل أمس الأول"، مشيرة الى ان "اللقاء ناقش سلة من المقترحات التي رغب بري بالبَت بها سريعاً، إذ انّ لديه مجموعة من الأفكار تم تبادلها عبر وسطاء، ويفترض التفاهم في شأنها لفتح الطريق امام مخرج محتمل لتلافي المخاطر المقدرة نتيجة ما بلغته التطورات على اكثر من مستوى".

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