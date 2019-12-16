شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الدامى لمسئولى المحليات: انزلوا الشارع عايزين شغل على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد الدامى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قيادات الإدارة المحلية فى كل المحافظات بدءا من المحافظين ونوابهم وسكرتيرى العموم ورؤساء والأحياء والقرى، بالنزول للشارع وترك مكاتبهم، والعمل على الأرض لتحقيق نتائج ملموسة لصالح المواطن.

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وقال "الدامي"، لـ"الخليج 365"، إن غياب الرقابة فى المحليات تسبب فى انتشار المخالفات والتعديات على أملاك وأراضى الدولة، وانتشار الإشغالات والعشوائيات فى الطرق والميادين، بالإضافة إلى انتشار أكوام القمامة والرائحة الكريهة فى الشوارع، مما يتسبب فى أذى كبير للمواطنين وتشويه النسق الحضارى للطرق والشوارع.

ودعا عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كل المسئولين إلى مراعاة ضمائرهم والنزول للشارع وتكثيف الحملات لإزالة أى مخالفات وعشوائيات، وحماية المواطنين من الفوضى والبلطجة، وحماية المواطن من البيروقراطية وابتزاز بعض الموظفين.