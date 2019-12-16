النائبة سحر عتمان تتقدم بطلب إحاطة حول تثبيت المعلمين بهيئة تعليم الكبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجها إلى وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة الدكتورة هالة السعيد، بشأن تثبيت المعلمين بالهيئة العامة لتعليم الكبار.
وشددت عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة المقدم منها، بدراسة إمكانية تثبيت المعلمين بعقود مؤقتة بالهيئة العامة لتعليم الكبار، لاسيما بعد مطالبتهم بذلك.
وأشارت سحر عتمان، إلى أن العاملين بعقود مؤقتة بالهيئة العامة لتعليم الكبار يطالبون بتثبيتهم، وهم من قاموا بالعمل لأكثر من ثلاث أعوام أسوة بزملائهم الذين تم تثبتهم من قبل أو إتاحة الفرصة لتعبينهم بإحدى الجهات المماثلة.
وطالبت البرلمانية بإحالة طلب الإحاطة المقدم منها إلى اللجنة البرلمانية المختصة لدراسة إمكانية تثبيت هؤلاء المعلمين فى حضور وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى.
وكان عاشور عمرى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، قد أوضح فى تصريحات سابقة، أن الهيئة تعمل على إجادة الفرد للقراءة والكتابة وتعلم المهارات الأساسية ومنوط بها فتح فصول محو الأمية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب.
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