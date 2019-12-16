حدث ليلًا| رسائل السيسي بمنتدى الشباب.. وظهور والد الطفل ضحية تعذيب والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الساعات الأخيرة من ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- 15 رسالة للسيسي في ثاني أيام منتدى شباب العالم 2019

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، ثاني أيام منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، ووجّه الرئيس خلال كلمته أثناء حضور جلسات المنتدى، عددًا من الرسائل.

- الجيش الوطني الليبي يشن غارات جوية على ميليشيات مصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي، استهداف مواقع الميليشيات المسلحة شرق الكلية الجوية، في مدينة مصراته غربي البلاد.

- "آن الأوان فأردوغان لا عهد له".. عمرو أديب يبعث برسالة إلى الرئيس السيسي

وجَّه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر".

- "جواها قسوة ووحشية وإجرام".. والد الطفل "مروان" يكشف عن أسباب تعذيبه على يد أُمِّه

قال عادل نافع، والد الطفل مروان ضحية تعذيب والدته، إن أم مروان قامت بتعذيب الطفل للضغط عليَّ من أجل أخذه، وهذا ما لم يحدث.

- رئيس "صناعة النواب": 90% من طفايات الحريق بالمصالح الحكومية منتهية الصلاحية

قال النائب البرلماني فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن 90% من طفايات الحريق في المصالح الحكومية منتهية الصلاحية.

- "الحج السعودية": مصر الأولى عربيًا والسادسة عالميًا في أعداد المعتمرين

بلغ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة للعام الهجري 1441هـ منذ انطلاق الموسم وحتى الآن 53 ألفا و962 معتمرًا، لتحتل مصر بهذا الرقم المرتبة الأولى عربيًا من حيث أعداد المعتمرين.

- محمود محي الدين يكشف موعد رحيله عن البنك الدولي

عبر الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي، عن سعادته بالمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بالإضافة إلى الإعداد المتميز لجدول أعمال المنتدى.

- رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى سيد جلال

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق عميد كلية الطب، القائم بعمل نائب الوجه القبلي، في زيارة مفاجئة لمستشفى سيد جلال الجامعي (باب الشعرية).

- بالصور- ​6 وزراء يتفقدون مدينة الشباب والرياضة في شرم الشيخ

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ اصطحب خلالها وزراء الشباب والرياضة بالأردن والبحرين وعمان وتشاد وبوروندي.

- بدء التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بالحي الخامس في بدر

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شهد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

- "الإسكان": طرح أراضي "بيت الوطن" في 7 مدن خلال أيام

أعلن المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، طرح مرحلة جديدة ضمن مشروع أراضي بيت الوطن خلال أيام في عدد من المدن الجديدة.

- "عندما تتصارع الأفيال".. ماذا يقصد الرئيس السيسي​ بهذا المثل؟

استعان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمثل الأفريقي "عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب والأشجار الصغيرة" أثناء حديثه عن تضرر الدول الصغرى من صراع الدول الكبرى.

- وزير الاتصالات: القطاع الخاص أمامه فرصة للمشاركة في بناء مصر الرقمية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي يأتي ضمن مظلة أشمل وهي بناء مصر الرقمية؛ موضحًا أن منظومة التحول الرقمي تهدف إلى ترشيد موارد الدولة.

- غرفة السياحة تكشف أسباب الإقبال على بوابة العمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة، أسباب إقبال المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، على دخول البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة.

- السيسي يؤكد أهمية "المدارس اليابانية" لبناء الإنسان المصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشروع المدارس اليابانية بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية.

- بالصور- السيسي يتفقد منطقة رواد الأعمال بمنتدى شباب العالم

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منطقة رواد الأعمال في إطار منتدى شباب العالم الثالث بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.

- الزراعة": حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية في المحافظات

كلّف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديريات الطب البيطري في المحافظات، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية.

- الإعلام الدولي يبرز اهتمام السيسي بقضيتي الإرهاب والتعاون بين دول المتوسط

أبرز الإعلام الدولي في مجمله اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقضيتي الإرهاب والتعاون بين دول حوض البحر المتوسط من خلال مشاركته في فعاليات منتدى شباب العالم.

- انتهاء فترة التظلم للمستبعدين من بطاقات التموين

قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن المراكز التكنولوجية للوزارة، تنتهي من استقبال تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية.

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