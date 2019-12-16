أبرزها الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل 12 جلسة بمنتدى شباب العالم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: يشهد اليوم الاثنين، استمرار فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يشارك فيه أكثر من 7 آلاف شباب من مختلف دول العالم. وتضم الفعاليات اليوم الاثنين الجلسات الآتية.. 1 ـ الذكاء الاصطناعى والبشر.. من المتحكم؟ 2 ـ أفاق التنمية المستدامة في أفريقيا.. فرص وتحديات 3 ـ مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي 4 ـ تنمية رأس المال البشري.. الفرص والتحديات 5 ـ "المرأة والحق في التنمية" Advertisements 6 ـ التحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية 7 ـ "BLOCK CHAIN" تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة 8 ـ دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية 9 ـ جلسة عن "كيف تبقى آمنًا في العالم الرقمي؟" 10 ـ التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط 11 ـ دول المتوسط حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك 12 ـ نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط ​

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